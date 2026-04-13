В Ленобласти объявили воздушную опасность из-за атак БПЛА

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении режима опасности беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве региона. Соответствующее предупреждение он опубликовал в 7:54 в своем Telegram-канале.

Господин Дрозденко также отметил, что на фоне сложившейся ситуации возможно снижение скорости мобильного интернета.

Ранее Росавиация сообщала, что введенные ограничения на использование воздушного пространства в отдельных районах Ленинградской области повлияли на выполнение авиамаршрутов в Калининград.

UPD: режим воздушной опасности снят, сообщил Александр Дрозденко

