Из Ростовской области в Абхазию отправили 12,4 тонны готовой молочной продукции
С 23 по 27 марта из Ростовской области в Абхазию экспортировали 12,4 тонны готовой молочной продукции. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.
В ходе лабораторных исследований продукцию признали безопасной и качественной. Товар в полной мере соответствует в ветеринарно-санитарном отношении требованиям страны-импортера.
По результатам мониторинга данных ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» в части касающейся законности происхождения экспортируемой продукции нарушений не выявлено.