Уровень реки Белой возле Уфы пошел на спад

К утру 13 апреля уровень воды на реке Белой возле Уфы снизился на 11 см, до 469 см. Об этом сообщает пресс-службы администрации Уфы. В госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям уровень воды возле Монумента Дружбы оценивают в 455 см.

Самой высокой точки Белая достигла в прошлый четверг, когда поднялась до 507 см, а до выхода на пойму оставалось 93 см.

Между тем, уровень притоков Белой — рек Уфы и Демы — за выходные вырос. Дема поднялась c пятничных 421 см до сегодняшних 448 см (за сутки сбросила 3 см). Вода продолжает прибывать в Уфу: контрольный пункт в микрорайоне Шакша зафиксировал, что к утру ее уровень поднялся на 3 см, до 615 см. В пятницу уровень был ниже на 39 см. До выхода Уфы на пойму остается 215 см.

По данным госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям, в уфимских садовых товариществах Козарез, Альбатрос и Озон подтоплены 52 приусадебных участка.

Идэль Гумеров