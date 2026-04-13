Минздрав ужесточил правила продажи трех лекарств

Министерство здравоохранения России усилило контроль за реализацией трех лекарств, включив их в перечень предметно-количественного учета. Приказ ведомства вступил в силу, с ним ознакомился ТАСС.

В новый список попали препараты, применяемые в неврологии и терапии: габапентин, который служит противоэпилептическим средством; баклофен, назначаемый для снижения мышечного тонуса при различных неврологических заболеваниях; а также комбинированный препарат дицикловерин с парацетамолом, используемый как обезболивающее.

Включение в перечень предметно-количественного учета означает, что аптеки теперь должны вести строгий учет каждой проданной упаковки этих лекарств. Такой режим предполагает более жесткие правила хранения, учета и отпуска, что исключит их свободное и бесконтрольное приобретение.

В 2023 году Минздрав ввел подобные ограничения в отношении препаратов для прерывания беременности. Приказ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.