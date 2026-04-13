Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Ярославля ограничили полеты

В аэропорту Ярославля (Туношна) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный канал Росавиации в Max.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сообщение появилось в 7:01. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Опасность БПЛА в регионе пока не объявлялась. Режим беспилотной опасности действует в соседней Костромской области.

Задержек рейсов в аэропорту нет, ближайший вылет (Казань) запланирован на вечер понедельника.

Антон Голицын

