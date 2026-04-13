Начальника краевой ветеринарной инспекции оштрафовали за невыполнение требований прокурора

Прокуратура провела проверку по жалобе жителя Прикамья о необоснованном отказе сотрудников государственной ветеринарной инспекции Пермского края в ознакомлении с документами, касающимися рассмотрения его заявления. Об этом сообщает пресс-служба прокураты края.

Информация, изложенная в жалобе, подтвердилась. Заместитель прокурора края внес представление руководителю ветеринарной инспекции Михаилу Завьялову с требованием устранить нарушения. Однако по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения не были устранены, с материалами проверки гражданина не ознакомили. После этого в отношении господина Завьялова было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных требований прокурора).

Постановлением Мотовилихинского суда Перми руководитель ветеринарной инспекции был оштрафован. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.