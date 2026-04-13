Глава СКР хочет знать, почему в центре Саратова разрушается памятник

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на здание биржи в Саратове. Этот дом на улице Московской, 61 имеет статус федерального памятника. Состояние постройки 1890 года вызвало вопросы у председателя СКР.

В ведомство пришло сообщение о том, что объект культуры разрушается. Несущие конструкции здания теряют прочность. На стенах появились трещины. Штукатурка осыпается. Кровля пропускает воду. Реставрацию дома не проводили целых 10 лет. Власти запланировали ремонт только на 2027-2028 годы.

Следователи уже начали проверку по данному факту. Александр Бастрыкин ждет доклада о результатах. Также глава СК хочет знать, какое решение примут по итогам.

