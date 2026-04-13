МЧС сообщило о подтоплении 10 населенных пунктов в Новосибирской области

В Новосибирской области подтоплено 10 населенных пунктов и 15 садоводческих некоммерческих товариществ из-за паводков. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов на совещании в областном правительстве, передает «Интерфакс».

По словам господина Орлова, подтоплено 54 дачных дома, 535 приусадебных участков, пять участков автодорог, а также два автомобильных моста. Нарушено автомобильное сообщение с двумя населенными пунктами в Болотнинском и Тогучинском районах. Запасы продовольствия и медикаментов есть, добавили в МЧС.

Паводки в Новосибирской области начались из-за резкого повышения температуры воздуха и быстрого таяния снега. 7 апреля в регионе был введен режим повышенной готовности.