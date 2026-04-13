На рынках Азии ожидают роста цен из-за провала переговоров США и Ирана

Открытие торгов на биржах Азии в понедельник показало реакцию на провал переговоров США и Ирана в Пакистане. На рынках растут ожидания удорожания нефти и ускорения инфляции.

В Токио опасения игроков приведут к распродаже государственных облигаций, пишет издание Yomiuri. На рынке облигаций доходность вновь выпущенных 10-летних гособлигаций, ключевой индикатор долгосрочных процентных ставок, временно выросла до 2,49%, что на 0,06% выше цены закрытия пятницы.

В Сеуле на открытии резко упали фондовые индексы. После снижения на 2,08% базовый корейский сводный индекс цен на акции (KOSPI) сократил потери, упав на 89,15 пункта (на 1,52%) за первые 15 минут торгов, сообщает агентство «Рёнхап».

Акции большинства компаний с высокой капитализацией потеряли позиции на фоне активных продаж со стороны иностранных инвесторов. Акции Samsung Electronics упали на 2,91%, потери SK hynix составили 1,36%. Акции крупнейшего автопроизводителя Hyundai Motor упали на 2,15%, а у его дочерней Kia — на 1,21%. Ведущий производитель аккумуляторов LG Energy Solution теряет 0,61%, а банковская группа KB Financial Group — 0,69%. В то же время выросли акции оборонных компаний Hanwha Aerospace (на 0,46%) и LIG Nex1 (на 1,63%).

Эрнест Филипповский