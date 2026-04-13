На неделе в Свердловской области ожидаются дождь и снег

На территории Свердловской области в начале и конце рабочей недели прогнозируются снег и дождь, следует из информации Уральского гидрометцентра. В частности, небольшой дождь возможен 14 апреля на востоке и крайнем юге, а к пятнице на регион опустится циклон с северного побережья, обеспечив облачную погоду с дождем и снегом.

В понедельник дневная температура составит +8°..+13°, переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Во вторник ночью 0°..+5°, на севере до -3°, днем +11°..+16°, на севере до +6°, ветер северо-западный 3-8 м/с. В пятницу температура воздуха ночью 0°..-5°, днем +4°..+9°, ветер северный 4-9 м/с.

В Екатеринбурге 13 апреля днем +12°, 14 апреля — ночью +4°, днем 15°, 15 апреля — ночью -1°, днем +7°.

Ирина Пичурина