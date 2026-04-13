Крестным ходом на Пасху в Екатеринбурге прошли 5 тыс. верующих

В Екатеринбурге в пасхальном крестном ходе с Благодатным огнем приняли участие 5 тыс. православных христиан. «Сегодня была особенная праздничная атмосфера, наполненная теплом и любовью»,— отметили в Екатеринбургской епархии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В субботу Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Екатеринбург. Специальный авиарейс, организованный Фондом святой Екатерины и группой компаний «Сима-Ленд», доставил святыню в аэропорт Кольцово. В ночь в Свято-Троицком кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. В воскресенье в 16:00 начался крестный ход, в ходе которого православные перенесли Благодатный огонь от кафедрального собора до Храма-на-Крови.

Ирина Пичурина