Человек погиб в результате стрельбы в ресторане в Нью-Джерси

Один человек погиб в результате массовой стрельбы в ресторане быстрого питания Chick-fil-A в Юнион-Тауншипе в штате Нью-Джерси. Как сообщает The New York Post со ссылкой на местные власти, шесть человек были ранены.

Прокуратура округа Юнион заявила, что стрельба «не похожа на случайный акт насилия», но не указала мотив стрелявшего. По словам официальных лиц, власти пока разыскивают преступника.

Инцидент произошел около 9 часов вечера в магазине сети быстрого питания на трассе Route 22. По словам свидетелей, группа мужчин в масках ворвалась в ресторан и, ворвавшись за стойку, произвела несколько выстрелов. На видео со стрельбой видно, как вооруженный человек в маске убегает из закусочной через парковку.

По данным журнала Gun Violence Archive, стрельба стала 100-м случаем массовой стрельбы в США с начала года (происшествие, в результате которого четыре или более человека были ранены или убиты).

«Я в ужасе от стрельбы, произошедшей прошлой ночью. Наши мысли с жертвами и их семьями. Насилию с применением огнестрельного оружия нет места в нашем штате, и точка»,— написала в соцсети Х генпрокурор штата Дженнифер Дэвенпорт.