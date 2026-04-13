Аракчи: США не извлекли уроков из переговоров с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Вашингтон в том, что переговоры в Исламабаде закончились неудачей.

«Когда мы были всего в нескольких дюймах от "Исламабадского меморандума о взаимопонимании", мы столкнулись с максимализмом, изменением правил игры и блокадой»,— написал господин Аракчи в соцсети X.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что его страна не поддается угрозам США и готова «преподать более серьезный урок». Он также отреагировал на угрозу морской блокады со стороны США. «Наслаждайтесь текущей ценой на бензин. Из-за так называемой "блокады" скоро вы будете тосковать по бензину стоимостью $4-5»,— написал он в соцсети X.

Центральное командование США объявило о блокаде входа в иранские порты или выхода из них для всех судов. 12 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона не получилось договориться с Тегераном по теме иранской ядерной программы.