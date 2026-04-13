Президент Индонезии проведет переговоры с Путиным о поставках нефти

Президент Индонезии Прабово Субианто вылетел в Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба правительства Индонезии.

На встрече главы государств обсудят стратегические вопросы, включая энергетическую безопасность, обеспечение стабильных поставок энергии, в том числе нефти. Господин Субианто также намерен затронуть темы геополитики и «позиции Индонезии в поддержании глобальной стабильности и мира», добавили в пресс-службе.

Индонезийского президента сопровождают глава МИД Сугионо, министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия и госсекретарь Тедди Индра Виджая.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин проведет 13 апреля переговоры с Субианто. «Лидеры обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы»,— указано в сообщении.