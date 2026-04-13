Валерий Георгиев, Filatov & Karas и библионочь

В Ярославле в период с 13 по 19 апреля выступят Московский Синодальный хор, Валерий Георгиев и сводный оркестр Большого и Мариинского театров, Дмитрий Певцов с Государственным Кремлевским оркестром, артист Ярослав Сумишевский, писатель Александр Цыпкин, Filatov & Karas, стендап-комики Сергей Орлов и Андрей Бебуришвили. Также пройдет всероссийская акция «Библионочь», состоятся Пасхальный фестиваль и джазовый концерт-вечеринка. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Группа "Filatov & Karas"

Концерты

13 апреля в Ярославской филармонии с программой «Христос Воскресе» выступит Московский Синодальный хор — один из первых в стране профессиональных музыкальных коллективов, ведущий свою историю с XVI века от хора Патриарших певчих дьяков. Начало в 18:30, цена билетов — от 280 руб.

14 апреля на сцене Ярославской филармонии состоится концерт Валерия Гергиева и сводного оркестра Большого и Мариинского театров. Выступление пройдет в рамках XXV Московского Пасхального фестиваля. Начало в 20:00, цена билетов — от 1 тыс. руб.

15 апреля в Ярославской филармонии представят литературно-музыкальную композицию по мотивам повести Бориса Васильева «В списках не значился». Художественное слово — народный артист России Дмитрий Певцов. Со сцены также прозвучат фрагменты музыкальных произведений Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Бетховена, Брамса, Баха в исполнении Государственного Кремлевского оркестра. Начало в 18:30, цена билетов — от 1 тыс. руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Дмитрий Певцов

17 апреля в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт Ярослава Сумишевского. Широкую известность артист приобрел благодаря своим песням и участию в телешоу «Маска», «Аватар» и «Три аккорда». Зрители услышат знакомые хиты и новые песни. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,8 тыс. руб.

17 апреля в баре «Руки Вверх» состоится концерт Filatov & Karas. Их треки покоряют чарты России: «Остаться с тобой», «Возьми мое сердце», «Чилить». Начало в 19:30, цена билетов — от 2,6 тыс. руб.

18 апреля во Дворце молодежи выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили. Ведущий юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», Comedy Club на телеканалах ТНТ и ТНТ4 представит программу «Новое и лучшее». Начало в 19:00, цена билетов — от 1,6 тыс. руб.

19 апреля в КЗЦ «Миллениум» выступит комик Сергей Орлов с новой программой «Звезда». Начало в 19:00, цена билета — от 3,5 тыс. руб.

Спектакли и шоу

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Александр Цыпкин

13 апреля в Волковском театре литературно-театральный проект «БеспринцЫпные чтения» представит программу «Старый добрый Цыпкин». В исполнении Александра со сцены прозвучат лучшие рассказы автора. Истории, которые не только вас развеселят, но и дадут повод задуматься о жизни. Начало в 19:00, цена на билет — от 3 тыс. руб.

13 апреля в Доме актера им. Сергея Пускепалиса будет представлен спектакль Товарищества актеров Ярославля «Фарятьев» по пьесе Аллы Соколовой. События этой лирической драмы разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века в провинциальном городе Очакове. Павел Фарятьев — зубной врач и незаурядный фантазер, наивный романтик-идеалист. Его мысли и чувства устремлены к Александре — учительнице музыки, влюбленной в другого. Начало в 19:00, цена билетов — от 700 руб.

18 апреля в КЗЦ «Миллениум» пройдет шоу профессионального волынщика Москвы Артемия Воробьева «РОКовая волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов». На концерте прозвучат композиции AC/DC, ZZ Top, Kiss, Europe, Dire Straits, Andrew Lloyd Webber, Boney M, ABBA, Shocking Blue, а также волыночная классика и музыка современных композиторов. Дополнит концерт ирландский степ в исполнении Шоу ирландского танца «Кельтика». Начало в 18:00, цена билета — от 900 руб.

19 апреля в Доме актера им. Сергея Пускепалиса любительский театр «Луч» покажет спектакль «Куприн. Яма». Постановка соединяет прозу Куприна с элементами эпического театра Бертольда Брехта, позволяя говорить со зрителем напрямую о любви и вере, о жизни и смерти, о человеке и времени, в котором он существует. Начало в 18:00, цена билетов — от 800 руб.

Выставки и встречи

В Ярославском художественном музее продолжается сериал музейных встреч «Дом в разрезе». Сезон 2026 посвящен 95-летию одноименной картины, написанной в 1931 году Татьяной Глебовой и Алисой Порет. Сама картина —документальное свидетельство того, как жили люди творческих профессий в 1920–30-х годах. Вторая встреча под названием «Жители, гости и персонажи» состоится 18 апреля в 17:00, вход — 500 руб.

Фото: Ярославский художественный музей Картина "Дом в разрезе"

18 апреля в Ярославском музее-заповеднике в рамках Дней исторического и культурного наследия состоится авторская обзорная экскурсия по городу Игоря Акимова «От Ярослава до Ярославля». Включено также посещение экспозиции «История Ярославля». Продолжительность 2 часа, начало в 15:00 у входа в Успенский собор. Стоимость участия — 500 руб.

18 апреля в Доме актера им. Сергея Пускепалиса состоится джазовая концерт-вечеринка. В 16:00 начнутся мастер-классы по танцам в стиле джаз, а с 19:00 до 21:00 пройдет сама вечеринка под живую музыку от Major Swing Band. Цена билетов — от 1 тыс. руб.

18 и 19 апреля от Ярославского планетария отправится «космический автобус». Автобус салона оформлен как космический корабль с иллюминаторами вместо окон, уникальной системой визуализации, аудиосистемой с сабвуферами и вибродинамиками под каждым креслом. Пассажиры отправятся в музей «Космос» в Никульское, а по пути станут участниками путешествия. «С капитаном Бывалым и искусственным интеллектом Спутником они доставляют посылку на МКС, участвуют в лунных гонках, исследуют Венеру и погружаются в Черную дыру»,— анонсировали в планетарии программу. Длительность — 3,5 часа, цена — 2 тыс. руб.

Фото: Правительство Ярославской области Космический автобус

В Ярославском музее-заповеднике начала работу выставка «XX век начинается». Она рассказывает о Ярославле и жителях города на границе двух эпох: как жили ярославцы в последний мирный год и что нового в жизнь города привнесла Первая мировая война. Авторы выставки предлагают окунуться в то время через темы моды, промышленности, связи и банковского дела, образования и естественно-исторического музея, благотворительности, медицины, спорта и приобщиться к встрече ярославцами царской семьи в мае 1913 года. Цена билета — 400 руб.

На вокзале Ярославль-Главный открылась выставка «Миллионер, железнодорожник и, кругом, артист» к 185-летию промышленника и мецената Саввы Мамонтова. Экспозиция рассказывает о Савве Мамонтове как о предпринимателе и общественном деятеле, сыгравшем ключевую роль в развитии железнодорожной инфраструктуры страны. В числе экспонатов — чернильница и перьевая ручка из рабочего кабинета Саввы Мамонтова. Выставка работает в зале ожидания (2-й этаж здания билетных касс дальнего следования). Вход свободный.

Фото: Правительство Ярославской области На выставке «Миллионер, железнодорожник и, кругом, артист»

Фестивали и акции

17 апреля в областной библиотеке им. Некрасова пройдет всероссийская акция «Библионочь-2026». Мероприятия запланированы сразу на четырех площадках. В библиотеке на Свердлова пройдут этноквизы, встреча с шеф-поварами, выступления творческих коллективов, мастер-классы по созданию куклы-оберега, росписи матрешек и созданию авторского кулона, турнир по скорочтению, кинопоказы советских картин. Программа запланирована с 19:00 до 00:00. Также «Библионочь» пройдет в библиотеках на улицах Рыбинской, Володарского и Московском проспекте. Полная программа размещена на сайте библиотеки. Там же можно взять бесплатный и обязательный билет на мероприятия.

19 апреля на Советской площади пройдет Пасхальный фестиваль. В программу входят мастер-классы по росписи пасхальных яиц в различных техниках, хороводы и народные игры, выступления творческих коллективов, а также концерт ансамбля духовенства Ярославской епархии. Также запланирована интерактивная акция по росписи большого пасхального яйца высотой 2 метра.

Кино

Ярославский музей-заповедник запустил новый кинолекторий «Истории о редких фильмах с комментариями» на выставке «Ярославский электротеатр». В роли лектора выступает научный сотрудник отдела военной истории и знаток раннего советского кинематографа Николай Горбачев. Так, 17 апреля состоится лекция «Павел Владимирович Клушанцев, фильмы и книги», которая включает показ научно-популярного фильма «Метеориты» и фрагментов из остросюжетной «Планеты бурь». Павел Клушанцев — механик, изобретатель, оператор комбинированных съемок, популяризатор науки и темы освоения космического пространства. Начало в 17:00, цена билета — 300 руб.

В прокат вышел фильм «Моя собака — космонавт». По сюжету рядом с космодромом живет десятилетний Миша, который в свой день рождения находит собаку Белку. Она предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса. В главных ролях — Дмитрий Калихов, Антонина Бойко, Кирилл Зайцев и другие.

Также в кинотеатрах начали показывать новый мультфильм — «Золушка. Тайна трех желаний». По сюжету Золушка помогает своему другу снять заклятие, которое превратило его в бурундука, и пытается исполнить свою мечту — попасть на бал. Ключевых героев озвучили Анастасия Лапина («Умка»), Денис Некрасов («Как приручить дракона»), Антон Эльдаров («Эль Турко»), Андрей Вальц («Похищенная»).

Подготовила Алла Чижова