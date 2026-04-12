Четыре человека погибли в ДТП с тягачом Scania под Саратовом
Четыре человека сгорели в легковом автомобиле после столкновения с фурой под Саратовом. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона.
Фото: Госавтоинспекция в Саратовской области
Смертельное ДТП произошло в воскресенье утром в Красноармейском районе вблизи поселка Белгородское. На 420-м километре трассы Р-228 столкнулись фура Scania и ВАЗ-2110. Удар привел к возгоранию обеих машин. Находившиеся в легковом автомобиле четыре человека спастись не смогли.
Погиб 32-летний водитель ВАЗа. В машине с ним находились мужчины 1991, 2005, 2008 годов рождения.
Прокуратура Саратовской области сообщила, что начата проверка по факту ДТП. Ее ход контролирует надзорное ведомство.