Волгоградская и Астраханская области займутся возвратом опустыненных земель

Депутаты Волгоградской и Астраханской областей совместно с парламентариями Калмыкии, Ставрополья, Чечни и Дагестана подготовят обращение в федеральные органы о возврате в сельхозоборот земель, подвергающихся опустыниванию (Черные земли и Кизлярские пастбища). Об этом во «Вконтакте» сообщила глава экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева, принявшая участие в расширенном заседании Народного Хурала в Калмыкии.

По данным федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН, площадь опустыненных земель в Калмыкии достигла 1 825,6 тыс. га (25,7% территории), на Кизлярских пастбищах Дагестана — 741,8 тыс. га. В Волгоградской области 27% сельхозугодий подвержены деградации, преимущественно водной эрозии. Ученые оценивают ситуацию как зону бедствия, отметила госпожа Соловьева в сообщении.

В Волгоградской области по поручению губернатора Андрея Бочарова уже выстроена системная работа. По итогам 2025 года площадь новых лесных насаждений в 4,8 раза превысила площадь утраченных, обеспеченность собственным посадочным материалом выросла с 34% до 100%. Совместно с ФНЦ агроэкологии РАН разработаны программа борьбы с опустыниванием и стратегия защитного лесоразведения до 2035 года. В марте 2026 года стартовал трехлетний проект по сохранению генофонда засухоустойчивых кустарников для закрепления песков.

Министр сельского хозяйства Калмыкии Тимур Гаваев предложил создать отдельную специализированную отрасль для борьбы с опустыниванием с прямым бюджетным инвестированием. Экономический ущерб для регионов от деградации почв, по оценкам специалистов, может достигать десятков миллиардов рублей ежегодно.

Итоговое обращение планируется вынести на рассмотрение Южно-Российской парламентской ассоциации в мае 2026 года, сообщили ТАСС в минсельхозе Калмыкии.

Нина Шевченко