«Руссоль» планирует построить соляной порт за 685 млн в Астраханской области

ООО «Руссоль» планирует инвестировать 685 млн руб. в строительство грузового речного порта в Ахтубинске, где расположено Баскунчакское месторождение соли. Об этом сообщил вице-губернатор — председатель правительства Астраханской области Денис Афанасьев.

По его словам, проект позволит нарастить объем перевалки соли почти в три раза — до 800 тыс. тонн в год. В состав инфраструктуры войдут новый причал, складские помещения и ремонтная база.

Проекту присвоен статус особо важного. Это дает инвестору право на аренду земли без торгов, налоговые льготы и сопровождение на этапах реализации.

ООО «Руссоль» зарегистрировано в Оренбурге в августе 2008 года. Основная сфера деятельности – добыча соли. Компанию с момента открытия возглавляет Сергей Черный, он же является одним из бенефициаров. Учредитель – международная компания «Руссоль Лимитед», которая с 2015-го по 2022 год была зарегистрирована на Кипре, а теперь в Приморском крае. ООО «Руссоль» представлена в четырех регионах через представительства в Астраханской, Иркутской, Тульской и Оренбургской областях. На сайте организации заявлено, что она является крупнейшим производителем соли в России и СНГ. За 2025 год доходы «Руссоли» составили 2,8 млрд руб. (в 2024 году было 4,8 млрд руб.) при обороте 13 млрд руб. (14 млрд руб. в 2024 году) Стоимость активов компании снизилась с 14 млрд до 10 млрд руб.

Нина Шевченко