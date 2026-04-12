Глава СК заинтересовался биржей в Саратове, которую не реставрируют десять лет

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Дмитрию Костину отчитаться о ходе проверки по разрушению объекта культурного наследия федерального значения на улице Радищева, 43 в Саратове. Об этом сообщил информцентр ведомства.

Здание на ул. Радищева, 43 — бывшая Саратовская товарная биржа, построенная в 1890 году по проекту академика архитектуры Франциска Шустера (расширена в 1904 году архитектором Алексеем Салько). В разные годы здесь размещались клуб, рабфак, исторический факультет университета, а сейчас — отдел Радищевского музея (музей «Русский авангард»), указано на сайте мэрии.

Согласно релизу, памятник не реставрировали более десяти лет. Там разрушаются несущие конструкции, стены покрылись трещинами, кровля протекает, а облицовка осыпается.

Ремонт, по имеющейся информации, запланирован не ранее 2027–2028 годов. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

