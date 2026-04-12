В Ростове проводят проверку из-за срыва сроков реконструкции улицы Вавилова

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о срыве сроков реконструкции улицы Вавилова в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В социальной сети размещено обращение по вопросу нарушения прав жителей Октябрьского района города Ростова-на-Дону на качественную дорожную инфраструктуру. Расширение и реконструкция дорожного покрытия на улице Вавилова начаты в 2023 году, однако срок их завершения, изначально установленный на 2024 год, постоянно переносится»,— говорится в сообщении.

Утосняется, что сейчас работы на объекте приостановлены, техника отсутствует, а на дорога перекопана и на ней образовались ямы. Из-за частичного перекрытия дороги ежедневно каждый день образуются большие пробки. Местные жители не раз направляли жалобы в правоохранительрые органы, однако они остались без ответа.

