В Энгельсе начали сносить аварийные дома

В Энгельсе приступили к сносу расселенных аварийных домов. На эти цели из областного бюджета направили 12 млн руб. В плане — демонтаж 18 строений, 17 из которых расположены на ул. Тургенева, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / busargin_r Фото: t.me / busargin_r

Местным властям поручено оперативно завершить работы и внести освободившиеся земельные участки в соответствующий реестр. Их дальнейшее использование определят с учетом мнения жителей.

Губернатор отметил, что в этом году Саратов и Энгельс суммарно получили 82 млн руб. Он заверил, что этого хватит на ликвидацию более 90 аварийных объектов.

Нина Шевченко