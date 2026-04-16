Маршрут без гарантий

Петербургская логистика четыре года живет в режиме непрерывной перестройки — и, судя по итогам 2025 года, этот режим стал для нее нормой.

Западные операторы ушли, маршруты изменились, порты переориентировались. Балтийский бассейн восстановил объемы, Большой порт вышел на 54,6 млн тонн. Казалось бы, основной этап адаптации пройден. Однако цифры из смежных сегментов рисуют другую картину. Страхование грузов в Петербурге просело на 22,9%. Продажи новых тягачей упали на 54% — минимум за пять лет. Лизинг железнодорожных вагонов сжался вдвое. Там, конечно, отчасти сказался эффект высокой базы — из-за закупки поездов для будущей ВСМ. Но даже и без этой закупки проседание заметное. И это не отраслевые неприятности — это системное следствие высокой ключевой ставки, которая делает долгосрочные инвестиции нерентабельными вне зависимости от того, что именно перевозится.

Показательна история со складами. Рекордный ввод 781 тыс. кв. м в 2024 году сменился торможением: объем сделок упал на 48%, рынок перешел от дефицита к осторожности. С холодными складами еще интереснее: вакансия — 2–3%, ставки аренды на 70% выше, чем у «сухих», новых объектов до 2027 года не ожидается. Дефицит очевиден всем участникам рынка. Строить при этом никто не спешит — сроки окупаемости остаются непривлекательными.

Все прогнозы в отрасли написаны с одной и той же оговоркой: «при условии снижения ключевой ставки во втором полугодии». Лизинговые компании ждут 11–14%. Перевозчики ждут, пока индекс ATrucks выйдет в плюс. Страховщики рассчитывают удержать объемы хотя бы на уровне прошлого года. Рынок не ждет роста — он ждет передышки.

Умение «переждать» как стратегия здесь тоже перестало работать. Слабые игроки уходят, парк стареет, маршруты удлиняются. Петербург не выпал из логистики, но для многих грузов перестал быть очевидной точкой входа. Это означает, что расти рынок будет не за счет объема, а за счет перераспределения: кто успеет занять место уходящих, тот и окажется в выигрыше.

Валерий Грибанов, редактор Review «Логистика»