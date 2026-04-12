Брат главы Башкирии погиб в ДТП
Брат главы Башкирии Ришат Хабиров погиб в ДТП. Об этом сообщил депутат Госсобрания республики Рустем Ахмадинуров. Господину Хабирову было 68 лет.
ДТП произошло в Башкирии, сказал ТАСС господин Ахмадинуров. Подробностей он не привел.
По словам мэра Салавата Марата Загидуллина, Ришат Хабиров умер 12 апреля. «Ришат Фаритович внес значительный вклад в развитие города, обеспечив законность земельных и имущественных вопросов, сделок, решений»,— написал господин Загидуллин во «ВКонтакте».
Ришат Хабиров на протяжении 28 лет работал в системе государственной регистрации. Возглавлял отдел управления Росреестра по Башкортостану в Салавате.