Взятка началась с зарплаты

Как стало известно “Ъ”, в Татарстане не совсем обычное дело расследуется в отношении экс-советника гендиректора некогда крупного застройщика и производителя строительных конструкций «Арслан» Елены Султановой. Она обвиняется в намерении передать взятку в размере 25 млн руб. за решение налоговых проблем «Арслана». Обвиняемая настаивает, что стала жертвой оговора со стороны своего бывшего директора, так и не вернувшего ей долг по зарплате, который вместе со штрафами за просрочку по размеру странно совпал с инкриминируемой взяткой.

На днях Альметьевский горсуд продлил срок домашнего ареста экс-советнику гендиректора ООО «Арслан» 48-летней Елене Султановой. Она обвиняется в посредничестве при передаче взятки (ст. 291.1 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Защита просила о смягчении меры пресечения до подписки о невыезде или хотя бы запрете определенных действий, но суд ей в этом отказал.

Уголовное дело о посредничестве во взятке было возбуждено в мае прошлого года, и сначала Елена Султанова была помещена в СИЗО.

Там она провела более четырех месяцев, а затем была переведена под домашний арест.

В этом году в уголовном деле появилась и статья о мошенничестве.

По версии следствия, в ноябре—декабре 2021 года Елена Султанова получила от директора ООО «Арслан» Миннахтяма Галеева 25 млн руб. для передачи неустановленным сотрудникам 16-й межрайонной инспекции ФНС по Татарстану за решение проблем, которые могли возникнуть по итогам налоговой проверки за 2018–2020 годы.

Нужно отметить, что «Арслан», некогда крупный застройщик и производитель бетонных изделий (ныне находится в процедуре банкротства), действительно имел претензии от налоговиков. Его учредителя и руководителя Миннахтяма Галеева дважды привлекали к уголовной ответственности по ст. 199 УК (неуплата налогов юридическим лицом). В одном случае он был наказан штрафом, в другом — дело прекратили, поскольку бизнесмен недоимку погасил.

Что касается обвинения в мошенничестве, то в этом случае речь идет о квартире, которую советник директора получила от фирмы, но, как считает следствие, не оплатила.

Елена Султанова вину не признает. Она настаивает, что стала жертвой оговора со стороны своего бывшего руководителя, а конфликт между ними начался с разбирательства по поводу зарплаты. В 2023 году госпожа Султанова подала в Альметьевский горсуд иск к ООО «Арслан».

В нем она указала, что с июля 2019 по октябрь 2023 года являлась советником директора компании, в ее обязанности входили юридическое сопровождение договоров с контрагентами и контроль цен по сделкам. При этом оговоренное в трудовом соглашении денежное вознаграждение — 350 тыс. руб. в месяц — она не получила.

Общая сумма с учетом пени за просрочку составила более почти 25 млн руб. Суд иск удовлетворил в 2024 году, но денег бывшая советник директора так и не увидела. В 2025 году она подавала в горотдел СКР заявления о возбуждении в отношении господина Галеева уголовного дела по факту невыплаты зарплаты, но в этом ей было отказано. На днях защита госпожи Султановой обжаловала «отказные» решения в отношении господина Галеева в следственном управлении СКР по Татарстану.

Сама экс-советник в обращении, направленном руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину, заявила о своей уверенности, что, инициировав ее уголовное преследование, ее бывший руководитель просто хочет ей отомстить.

Она указывает, что не только настойчиво добивается возврата заработанных, но не выплаченных ей денег, но ранее давала показания против господина Галеева как следственным органам, так и в суде по уголовным делам по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, а также в ходе проверки, проводившейся местным УБЭПом на предмет возможного преднамеренного банкротства ООО «Арслан».

Кроме того, Елена Султанова утверждает, что сама неоднократно отговаривала своего директора от совершения каких-либо незаконных действий по улаживанию проблем с налоговой службой, что подтверждается сделанными ею аудиозаписями, которые почему-то не принимаются следствием во внимание.

Что касается истории с квартирой, то защита обвиняемой отмечает, что уголовное дело по этому поводу было возбуждено также по заявлению Миннахтяма Галеева, поданному спустя пять лет после приобретения этого жилья. Договор купли-продажи, отмечают адвокаты, был зарегистрирован в 2020 году, после того как их подзащитная полностью оплатила стоимость квартиры, причем платежи осуществлялись в течение трех лет. Все это, указывает защита, можно подтвердить документально.

«Очевидно, что обвинения, предъявленные Елене Султановой, несостоятельны и связаны с ее требованиями по зарплате, что ей недвусмысленно давали понять, когда она побывала в карцере. Даже суммы задолженности и якобы имевшей место взятки совпадают. И уголовное дело против нее возбудили именно в тот день, когда она подала заявление о возбуждении дела в отношении Галеева. Могло сказаться и то, что его близкий родственник занимал высокий пост в татарстанском управлении СКР, а теперь работает в соседнем регионе,— сказал “Ъ” адвокат Дмитрий Панфилов.— Что касается обвинения в мошенничестве, то имеется решение Альметьевского горсуда об отказе ООО "Арслан" в удовлетворении заявленных требований по этому квартирному вопросу. Ничего, кроме заявлений ее бывшего руководителя, против нее не имеется. Странно, что при таких обстоятельствах следствие не стало проверять версию возможного оговора».

Александр Александров