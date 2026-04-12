Апелляция приняла жалобу на приговор экс-конкурсного управляющего Экопромбанка

Вчера Верховный суд Удмуртии зарегистрировал жалобу бывшего конкурсного управляющего Экопромбанка Василия Столбова и адвоката Сергея Чиркова. Судя по карточке дела, она будет рассмотрена под председательством судьи Антона Темеева. Дата судебного заседания пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Напомним, в начале текущего года господа Столбов и Чирков в зависимости от роли каждого были признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере в группе лиц (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорены к девяти годам лишения свободы каждый. Как установил суд, преступление было совершено, когда господин Столбов был представителем конкурсного управляющего банка СИБЭС (Омск). Сотрудник АСВ получил 3,5 млн руб. за передачу производственного комплекса ООО «АВ-Конструкция» по договору ответственного хранения. Деньги были перечислены на счет фирмы, подконтрольной господину Чиркову. Подсудимые вины не признали.

Василий Столбов с 2014 по 2022 годы был представителем конкурсного управляющего обанкротившегося Экопромбанка. Спустя небольшой промежуток времени после признания судом незаконным его бездействия господин Столбов покинул должность.