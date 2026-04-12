Глава СКР ждет доклад о ходе расследования смертельного ДТП в Прикамье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить об установленных обстоятельствах смертельного ДТП в Прикамье. Кроме этого, главе СКР предоставят информацию о ходе и результатах процессуальной проверки по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает пресс-служба СКР. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее СКР по Прикамью было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как указывает СКР, в эфире федерального телеканала сообщалось, что летом прошлого года в Чернушинском округе местный предприниматель, управляя автомобилем, совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате аварии потерпевшая скончалась. До настоящего времени предполагаемый виновник не привлечен к уголовной ответственности.

Помимо этого, в сюжете приводятся доводы о том, что водитель, совершивший ДТП, воспрепятствовал законной профессиональной деятельности журналистов.