Сделка с переливом

Правительство рассматривает заключение соглашения с нефтекомпаниями об увеличении отгрузок бензина и дизтоплива на внутренний рынок. По данным “Ъ”, частью договора может стать отказ от лимита на рост биржевых котировок топлива в 0,01%. Аналитики считают, что более эффективным способом насыщения внутреннего рынка было бы повышение норматива биржевых продаж.

В обмен на обязательства нефтекомпаний об увеличении поставок бензина и дизтоплива власти могут ослабить контроль над ценами на Петербургской бирже, рост которых сейчас ограничен 0,01%, сообщил “Ъ” источник в отрасли.

Вице-премьер Александр Новак 10 апреля заявил журналистам, что Минэнерго и ФАС прорабатывают возможность заключения соглашения с нефтекомпаниями об увеличении поставок нефтепродуктов на внутренний рынок. Необходимые объемы должно будет определить Минэнерго, добавил господин Новак.

По словам вице-премьера, правительство также выступает за продление моратория на обнуление выплат по демпферу при превышении оптовых цен на АИ-92 и дизтопливо над индикативными более чем на 10% и на 20%. Мораторий был введен осенью 2025 года в условиях рекордных оптовых цен на бензин из-за внеплановых остановок НПЗ. Соответствующий указ президента РФ действует до 1 мая 2026 года.

В Минэнерго и ФАС заявили “Ъ”, что вопрос об увеличении отгрузок находится в стадии межведомственной проработки с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и участников отрасли.

Возможность повышения лимита на увеличение биржевых цен там не прокомментировали.

В конце марта Петербургская биржа по указанию правительства снизила предел роста цен на бензин и дизтопливо с 0,5% до 0,01% в условиях резкого роста стоимости нефтепродуктов из-за военных действий на Ближнем Востоке. Правительство также распространило запрет на экспорт бензина на производителей до 31 июля. Зарубежные отгрузки дизтоплива разрешены только НПЗ.

Необходимость увеличения отгрузок может быть связана с риском ухода нефтепродуктов на экспорт, считает собеседник “Ъ” среди участников рынка.

Он напоминает, что в конце лета 2023 года топливо практически исчезло с внутреннего рынка из-за лучшей экспортной доходности, и сейчас разрыв вновь увеличился — до 30 тыс. руб. за тонну.

На снижение внутреннего предложения бензина также указывает сокращение реализации. Так, объем продаж бензина на Петербургской бирже 1–10 апреля составил 274,8 тыс. тонн, что на 7,4% ниже показателей того же периода в марте и на 8,9% меньше, чем годом ранее, говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства. Уровень реализации бензина производства НПЗ Белоруссии за десять дней апреля составил 8,28 тыс. тонн, за неделю 6–10 апреля — 5,7 тыс. тонн, указывают аналитики.

По оценкам аналитической группы «Компания Уфаойл», текущие объемы продаж со стороны НПЗ близки к минимумам осени 2025 года, а покупка топлива осложняется высокой конкуренцией на биржевых торгах. В цепочке «НПЗ—нефтебаза—АЗС» наблюдаются предпосылки для возникновения сложностей, отмечают аналитики. Запасы бензина остаются на приемлемом уровне, поскольку активный сезонный спрос ожидается ближе к маю, добавляют аналитики.

Александр Новак, вице-премьер РФ, об обеспечении бензином внутреннего рынка, 10 апреля: «Сколько нужно на внутренний рынок, столько и будет».

Главный аналитик «Пролеум» Андрей Дьяченко считает, что необходимость увеличения поставок связана со снижением производства бензина. По его оценке, текущих объемов производства и поставок недостаточно для полноценного покрытия внутреннего потребления. Но, добавляет эксперт, компании, вероятно, не возьмут на себя обязательства без гарантий возможности экспортировать излишки нефтепродуктов или без компенсаций со стороны правительства на случай форс-мажоров. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин отмечает, что накануне последнего скачка мировых цен на топливо регуляторы обсуждали возможность корректировки формулы демпфера, которая бы позволила увеличить объем субсидий для нефтяников. «Такая корректировка может быть осуществлена в обмен на негласные договоренности о поставках топлива на внутренний рынок»,— полагает он.

Обсуждаемое соглашение сводится к очередному административному торгу, считает эксперт по энергетике Кирилл Родионов. По его мнению, вместо этого необходимо резко повысить нормативы биржевых продаж — до 50% для бензина и до 33% для дизеля. Сейчас нефтекомпании обязаны продавать на бирже 15% бензина и 16% дизтоплива. Продление моратория на обнуление демпфера и бессрочность запрета на экспорт бензина ослабляют инструменты регуляторов, сдерживающие рост цен, отмечает господин Родионов. Без долгосрочных институциональных мер, добавляет он, попытки добиться гарантий от компаний не дадут устойчивой стабилизации рынка.

Ольга Озембловская