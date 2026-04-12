В Челябинской области 25 тыс. человек посетили церкви в ночь на Пасху

Церкви Челябинской области в ночь на 12 апреля перед Пасхой посетили более 25 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В 117 населенных пунктах области было проведено 185 религиозных мероприятий. Безопасность граждан обеспечивали 1,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел региона, включая работников Росгвардии, добровольцев, представителей казачества и частных охранных организаций. Перед началом богослужений все церкви и храмы вместе с прилегающей территорией обследовали. При входе в здания проводились досмотры с металлодетекторами.