«Салават Юлаев» уступил в третьей игре серии с «Локомотивом»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина уступил команде «Локомотив» из Ярославля. Игра завершилась со счетом 2:3. Таким образом, «юлаевцы» оказались на грани вылета из плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Фото: Идэль Гумеров, Коммерсантъ

У уфимцев, которым по ходу матча приходилось отыгрываться, забивали защитник Сергей Варлов (ему ассистировали Джек Родуолд и Девин Броссо) и нападающий Девин Броссо (голевые пасы — у Джека Родуолда и Шелдона Ремпала). В составе «железнодорожников» отличились нападающий Денис Алексеев (ассистент — Илья Николаев), защитник Александр Елесин (с передач Байрона Фрэза и Алексея Береглазова), форвард Артур Каюмов (голевые пасы отдали Макси Березкин и Максим Шалунов).

На 13-й минуте после силового приема с ярославцем Александром Полуниным тяжелую травму получил форвард «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов. Он не смог покинуть лед самостоятельно, игрока увезли на носилках. Сможет ли он продолжить играть в плей-офф, покажет завтрашнее медицинское обследование.

Счет в серии теперь 0:3. Матч 14 апреля на льду «Уфа-Арены» может стать последним для подопечных Виктора Козлова в нынешнем сезоне.

Идэль Гумеров