Пропан жмет на газ

Затруднения с поставками сжиженных углеводородных газов (СУГ) на мировом рынке вызвали рост их котировок и отпускных цен у крупнейших глобальных производителей. Не осталась в стороне и Россия, где за последнюю неделю стоимость СУГ на бирже подскочила более чем на 15%. Но эксперты считают всплеск временным и допускают стабилизацию мировых цен при условии обеспечения рынка необходимыми объемами, например, за счет роста поставок из США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Биржевые котировки СУГ по наиболее релевантному территориальному индексу Урала и Сибири 3–10 апреля выросли на 15,4%, до 21,79 тыс. руб. за тонну. Стоимость этого вида нефтепродуктов вплотную приблизилась к пику последних полутора лет в 21,85 тыс. руб. за тонну, который был зафиксирован 4 марта.

Эксперты объясняют подорожание ростом мировых котировок в условиях перебоев с поставками с Ближнего Востока и рисков для судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 30% мировой морской торговли СУГ.

Старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин указывает, что в начале апреля Saudi Aramco повысила официальную цену продажи (OSP) пропана и бутана на 35–50% за месяц до примерно $750 и $800 за тонну соответственно. В первые недели апреля на споте СУГ торговался с премией к этим уровням из-за задержек поставок, роста ставок фрахта и перераспределения потоков — в первую очередь за счет увеличения экспорта из США в Азию, говорит эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Но, считает Иван Тимонин, текущие цены в значительной степени отражают геополитическую премию и логистические ограничения, а не фундаментальный дефицит ресурса, что видно по реакции рынка. Как указывает аналитик, по мере частичного урегулирования конфликта и восстановления судоходства в начале апреля давление на цены уже начало ослабевать, хотя волатильность остается высокой.

Директор S+ Ольга Ошарова напоминает, что военные действия на Ближнем Востоке непосредственно затронули многие объекты производства, например, газоперерабатывающий комплекс в Джуайме, нефтегазовый комплекс в Южном Парсе. Экспорт СУГ из Ирана сократился с 1 млн до 0,3 млн тонн в месяц. В целом, указывает эксперт, с рынка выбыло 10–15% мирового предложения СУГ. США пытаются заместить выпадающие ближневосточные объемы, увеличивая экспорт, но компенсировать дефицит не могут, отмечает она.

В итоге на азиатских рынках цены на СУГ сейчас на 40–55% выше февральских значений, на европейском — на 35–40%.

В России, по словам Ольги Ошаровой, повышение стоимости СУГ в большей степени связано с внутренними факторами, в том числе логистическими ограничениями. Но и рост спроса со стороны иностранных потребителей на российские пропан и бутан может создавать дефицит на внутреннем рынке и поднимать цены. Она добавляет, что рост биржевых котировок напрямую транслируется в розницу, так как оптовые цены — главный фактором ценообразования.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко напоминает, что в сегменте СУГ нет ограничения по росту цены, как у нефтепродуктов, и сейчас котировки растут вслед за экспортной альтернативой. «Если бы цена на нефтепродукты тоже формировалась по рыночным принципам, то в секторе топлива тоже наблюдался бы рост на фоне ажиотажного спроса и ограниченного предложения»,— говорит эксперт.

Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов отмечает, что к влиянию экспортной альтернативы добавляется сезонный фактор и рост потребления в секторах автотранспорта и коммунального хозяйства. В перспективе, полагают эксперты, котировки сжиженных газов могут стабилизироваться. Фундаментально мировой рынок СУГ в 2026 году остается обеспеченным предложением, прежде всего за счет США, поэтому при нормализации логистики цены имеют потенциал к коррекции, полагает Иван Тимонин.

Ольга Мордюшенко