В Карелии наладят выпуск кормов для форели с помощью личинок тропических мух

В Кондопожском районе Карелии запускается совместный проект по производству кормовых добавок для форели с использованием личинок тропической мухи черной львинки. Как рассказал ТАСС директор компании «Карельские биотехнологии» Сергей Бутенко, инициаторами выступили форелевод Николай Федоренко и его предприятие.

Первая очередь проекта рассчитана на переработку около 1 тыс. тонн отходов в год, из которых будет выпускаться до 100 тонн кормовых добавок. «В основном будут перерабатываться зерновые отходы», — пояснил собеседник агентства. Произведенный комбикорм планируется использовать на предприятиях Николая Федоренко, который в 2025 году уже запустил в Кондопожском районе завод «Аква фид» мощностью до 50 тыс. тонн кормов для ценных пород рыб. Инвестиции в то предприятие составили почти 1,8 млрд рублей.

Параллельно «Карельские биотехнологии» намерены реализовать в Петрозаводске пилотный проект по созданию модульных станций переработки органических отходов с помощью той же черной львинки. Первый модуль на базе 40-футового контейнера мощностью 10–20 тонн отходов в месяц планируется установить в столице республики уже в июне. «Это масштабируется по принципу конструктора Lego», — отметил Сергей Бутенко. Полученный зоогумус предполагается использовать для озеленения Петрозаводска, а белково-жировой корм — для нужд сельского хозяйства.

Опыт Карелии в дальнейшем намерены масштабировать на Санкт-Петербург. Проект в северной столице будет реализован совместно с компанией-инвестором «Первый спецтранс», которая уже вложила около 20 млн рублей в пилот в Карелии. «Поскольку в Санкт-Петербурге сложно делать пилотные проекты, мы договорились, что сперва реализуем его в Петрозаводске», — пояснил господин Бутенко, добавив, что для запуска модуля он обратился за поддержкой в правительство республики.