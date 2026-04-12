Politico: 80% европейцев не доверяют американским и китайским компаниям

Подавляющее большинство европейцев — восемь из десяти опрошенных — не доверяют тому, как американские и китайские компании хранят их персональные данные. Такой опрос по заказу издания Politico провела компания Cluster17.

Меньше всего европейцы доверяют в этом отношении компаниям из Китая: о недоверии заявили 93% опрошенных, в случае с американскими корпорациями — 84%. При этом тому, как с их персональными данными работают европейские фирмы, доверяет 51% респондентов.

Меньше всего неевропейским компаниям в вопросе хранения данных доверяют в Германии: о недоверии к китайским корпорациям заявили 98% респондентов, к американским — 91%. Выше всего уровень доверия к ним — из шести стран, в которых проводился опрос,— в Польше: китайским компаниям в той или иной мере доверяют 20% опрошенных, американским — 38%. Европейским компания меньше всего верят в Испании (о доверии заявили лишь 33%) и больше всего — в Бельгии (59%).

Опрос прошел с 13 по 21 марта, в нем приняли участие почти 6,7 тыс. взрослых жителей Германии, Франции, Испании, Италии, Польши и Бельгии.

Яна Рождественская