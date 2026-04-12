Пермское ООО, связанное с американским холдингом, снизило прибыль

ООО «Фирма “Радиус-Сервис”» отчиталось о финансовых показателях за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка общества снизилась на 3% до 4,42 млрд руб. (годом ранее — 4,5 млрд руб.). Чистая прибыль компании составила 719 млн руб., что ниже показателя 2024-го на 31% (1 млрд руб.). При этом ООО снизило долгосрочные обязательства на 23% до 202 млн руб. и краткосрочные — на 3% до 770 млн руб.

Пакетом акций ООО «Радиус-сервис» в Пермском крае с 2019 года владеет тюменское ООО «Технологическая компания Шлюмберже». Согласно Rusprofile, второе общество с 2014 года по настоящее время находится во владении холдинга Schlumberger (ныне SLB). Пермская фирма проектирует, изготавливает и поставляет гидравлические забойные двигатели для бурения горизонтальных скважин, керноотборные снаряды, элементы бурильной колонны, стенды для испытаний забойных двигателей. Производит винтовые забойные двигатели, которые позволяют бурить горизонтальные и наклонные скважины.