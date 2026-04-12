Золотой запал

Инвесторы снова активизировали покупки золота, следует из данных EPFR. Чистые вложения в металл составили $3,5 млрд за неделю и $4,4 млрд за две недели. При этом цена золота также начала восстанавливаться, приблизившись к уровню 4,8 тыс. за тройскую унцию. Основные факторы спроса на золото — высокая долговая нагрузка в США, дефицит американского бюджета и сохраняющиеся геополитические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charly Triballeau / AFP Фото: Charly Triballeau / AFP

Вторую неделю подряд международные инвесторы увеличивают вложения в золото. Об этом свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), общий объем чистых вложений в акции золотых фондов за неделю, закончившуюся 4 апреля, составил $3,5 млрд. Это почти в четыре раза больше инвестиций неделей ранее и максимальный положительный результат с конца февраля.

О росте интереса инвесторов к золоту свидетельствуют и данные Bloomberg.

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Золото i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Вышла публикация “Ъ” по теме Данные: Investing.com / по теме

Согласно последним доступным оценкам, суммарные активы золотых биржевых фондов в минувший четверг, 8 апреля, выросли на 2,8 тонны, до 3065,3 тонны. С начала апреля они увеличились почти на 20,5 тонны.

В марте из-за военных действий на Ближнем Востоке, вызвавших резкий рост цен на нефть и газ и обвал на рынках акций, международные инвесторы для пополнения ликвидной части портфеля сокращали вложения в золото. С учетом усилившихся опасений разгона инфляции, что, как посчитали управляющие, может привести к ужесточению денежно-кредитной политики мировыми ЦБ, чистый отток из золотых ETF составил за месяц $13,5 млрд. Как итог стоимость золота упала на 15%, стабилизировавшись на торгах 30 марта на отметке $4,4 тыс.

«С учетом выпадения существенной доли нефтегазовых и иных доходов у стран Персидского залива (доля нефтегаза в странах — 50–80% в бюджете) продажи золота вполне могли быть и от них»,— считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

После такой жесткой коррекции рынок успокоился, и теперь золото снова выполняет роль защитного актива, тем более что высокие геополитические риски сохраняются.

«В марте инвесторы продавали золото для покрытия маржин-коллов по другим позициям и перекладывались в доллар. К началу апреля рынок оказался технически сильно перепродан, что отчасти создавало условия для притока инвестиций»,— отмечает руководитель отдела анализа акций Sirius Capital Анна Казарян. Не только спекулянты, но и долгосрочные инвесторы возвращаются в металл.

«Главная причина бегства в золото в 2025 году — слабость доллара и недоверие к нему, остается в силе отсюда и восстановившийся спрос на металл как защитный инструмент»,— говорит управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев.

Восстановление инвестиционного спроса поддержало цену золота, которая на минувшей неделе достигала отметки $4,85 тыс. за унцию, вернувшись к уровню середины марта. По итогам недели котировки остановились на отметке $4,75 тыс. за унцию, прибавив за две недели 5,7%. Устойчивость роста цен и притока инвестиций будет зависеть от трех ключевых факторов: реальных ставок в США, курса доллара и общего аппетита к риску.

«Если доходности продолжат снижаться, а волатильность на рынках будет расти, то тогда притоки в ETF могут усилиться. В противном случае текущий рост может остаться эпизодом тактической аллокации, а не началом нового устойчивого тренда»,— отмечает инвестиционный банкир Илья Сушков.

Стабильно высокий интерес к золоту сохраняется у российских частных инвесторов. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, с начала месяца все розничные фонды, инвестирующие в золото, привлекли около 0,85 млрд руб.

Непрерывный приток в такие фонды продолжается с сентября 2025 года, и за это время инвестиции составили 25,25 млрд руб., а активы фондов достигли 95,3 млрд руб. «Золото остается одним из немногих инструментов, доступных российскому инвестору для защиты от инфляции и валютных рисков. На фоне сохраняющейся геополитической неопределенности, роста госдолга США и ожиданий снижения ставки ФРС металл продолжает выполнять функцию базового защитного актива»,— считает директор департамента управления благосостоянием УК «АФ Капитал» Руслан Клышко.

Виталий Гайдаев