«Росатом» допустил создание на Луне АЭС мощнее 10 кВт

«Росатом» работает над проектом АЭС на Луне, мощность которой будет на порядок выше планируемых сейчас 10 кВт. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью газете «Страна Росатом».

Сейчас корпорация совместно с «Роскосмосом» работает над созданием лунного энергоблока, мощность которого не превысит 10 кВт, масса составит не более 1,2 кг, а срок его безаварийной работы будет достигать 10 и более лет, рассказал Алексей Лихачев. Установка должна выдержать стартовые перегрузки, вакуум и радиацию, а также лунную ночь с температурой 150°C, которая длится две земные недели.

«Прямо сейчас мы делаем первый шаг в создании небольшой налунной атомной станции, — сказал господин Лихачев. — В то же время мы уже думаем над проектом лунной АЭС мощностью на порядок выше».

Глава «Роскосмоса» добавил, что для промышленного освоения Луны — добычи редкоземельных металлов, получения кислорода и ракетного топлива из льда и изготовления сложных изделий на месте — 10 кВт недостаточно. По его словам, «без мощной ядерной энергетики дальний космос останется эпизодической экспедицией, а не зоной индустриального развития».

День космонавтики — не только дань истории, но и точка отсчета для технологий, которые обеспечат человечеству «постоянную прописку в Солнечной системе», добавил Алексей Лихачев.