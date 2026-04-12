Теракт оказался братским

Девять лет строгого режима получил гражданин Украины Геннадий Невдах, готовивший по заданию брата, сотрудника СБУ, теракт на военном блокпосту в Херсонской области. Сам фигурант признавал, что незаконно хранил найденные на местах боев боеприпасы, отрицая причастность к терроризму. По версии Невдаха, с братом он давно не общался и вместе с женой, которую объявили в розыск на Украине, поддерживает политику России.

Апелляционная жалоба 55-летнего Геннадия Невдаха была рассмотрена тройкой судей коллегии по делам военнослужащих Верховного суда РФ в конце марта. Приговоренный Южным окружным военным судом к 9 годам заключения, из которых первые 3 он должен провести в тюрьме (обвинение запрашивало 16 лет), фигурант и его защитник просили смягчить наказание. По их мнению, никаких доказательств, кроме «выдавленных» из задержанного признаний о покушении на теракт (ст. 30 и ст. 205 УК РФ), в деле нет, а за незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ) наказание назначено чрезмерно суровое.

Стоит отметить, что как осужденный, так и его адвокат Артем Сорокин участвовали в заседании по видео-конференц-связи, причем первый — из «Владимирского централа», куда его уже этапировали для отбытия наказания.

Изучив материалы дела, судебная коллегия оставила приговор без изменения.

Согласно материалам дела, Геннадий Невдах был задержан в июле 2023 года, когда он готовил теракт в Херсонской области. Сам мужчина в свое время служил в украинской армии, но давно вышел в отставку в звании капитана и числился военным пенсионером. После начала СВО его семья обосновалась в городе Скадовск рядом с Крымом в Херсонской области. Мужчина перебивался случайными заработками, начав оформление документов на получение гражданства России и пенсии. Такую же процедуру чуть ранее прошли его жена и мать-инвалид. Семья, по словам осужденного, поддерживала политику российских властей, и супруга Геннадия Невдаха была даже, по некоторым данным, объявлена в розыск за госизмену на Украине.

По версии следствия, в мае-июне Геннадий Невдах связался со своим братом, оставшимся на Украине и являвшимся сотрудником СБУ. Переписка, как установили следователи и суд, велась через мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), а в ходе нее фигурант «согласился сотрудничать» с украинской спецслужбой.

«Невдах должен был найти огнестрельное оружие и боеприпасы, спрятать их в тайнике и ожидать связи с представителем спецслужб Украины»,— говорится в деле.

Последние предполагалось передать членам диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Кроме того, фигуранту предстояло поучаствовать в подготовке террористического акта — найти блокпост, провести на нем разведку, выяснить количество военнослужащих РФ, их оснащение, а также сколько через него проходит гражданских лиц. Данные, установило следствие, фигурант должен был передать членам ДРГ.

Геннадий Невдах, судя по материалам расследования, нашел на территории Херсонской области и «незаконно присвоил 24 патрона калибра 5,45 мм, которые хранил по месту своего проживания. В свою очередь, 181 патрон калибра 7,62 мм, 3 выстрела ВОГ-17М к гранатомету и гранату Ф-1 прятал в тайнике, оборудованном на соседнем заброшенном земельном участке. Объектом атаки он выбрал блокпост российской армии в пригороде Херсона на автодороге между городами Алешки и Голая Пристань. «Невдах осуществил его фотографирование и отправку полученных снимков посредством мессенджера иному лицу»,— говорится в деле. Впоследствии он должен был сам участвовать в террористической атаке на пост.

Теракт совершен не был, поскольку обвиняемого задержали сотрудники полиции.

Ключевыми свидетелями, данные которых были засекречены, стали два местных жителя — якобы их пытался вовлечь в ДРГ Геннадий Невдах. Но, по словам его адвоката, все дело было построено фактически только на «выдавленных» из его подзащитного признательных показаниях.

По версии защиты, мужчина в свое время выехал в районе блокпоста, поскольку у семьи там имелась дача. И он просто хотел посмотреть, что стало с домом и участком после разрушения в ходе боев дамбы Каховской ГЭС. С братом же, который служил в СБУ, он якобы давно не поддерживал отношений. В изъятом оперативниками телефоне Геннадия Невдаха следов переписки эксперты не нашли. Сам же он, как утверждает адвокат Сорокин, после задержания признал, что хранил боеприпасы, часть из которых выдал добровольно, но нашел их рядом с дачей в местах недавних боестолкновений. Причем тогда речь об атаке на блокпост не шла, а обвинения в этом прозвучали позже, когда задержанного повезли для «проверки показаний на месте» в условиях артобстрела.

Интересно, что оперативника, участвовавшего в расследовании, найти и допросить не удалось, один из засекреченных свидетелей, которым Невдах якобы сообщал о планах «противоправных действий» в ходе совместного распития спиртного, вскоре умер, а второй оказался недоступен для суда, так как выехал на территорию, находящуюся под контролем ВСУ.

Доводы Геннадия Невдаха об оказании на него давления для дачи показаний, как указал суд, проверялись, но признаки злоупотребления должностными полномочиями или их превышения (ст. 285 и ст. 286 УК РФ) не были обнаружены.

Сергей Сергеев