В ООН напомнили о правилах ведения войны

Главы почти 20 структур ООН, занимающихся гуманитарными вопросами, выпустили совместное заявление по ситуации на Ближнем Востоке, заявив о многочисленных случаях нарушения правил ведения войны и международного гуманитарного права. Только за последний месяц в регионе, как сказано в документе, были убиты и ранены тысячи мирных жителей, что, как считают подписанты, не должно оставаться безнаказанным. Но хоть из контекста понятно, что критика представителей ООН относится к развязавшим войну против Ирана Соединенным Штатам и Израилю, авторы заявления не решились открыто упомянуть их в своем послании.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Жительница Тегерана идет мимо антиамериканского мурала

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Заявление по Ближнему Востоку подписали руководители Межведомственного постоянного комитета (МПК) ООН — главного межведомственного механизма Организации Объединенных Наций, занимающегося гуманитарными вопросами. Этот комитет был создан в 1991 году резолюцией 46/182 Генассамблеи ООН и на данный момент включает себя глав почти 20 структур, таких как Всемирная продовольственная программа, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Международный комитет Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, группа Всемирного банка и другие.

Координирует работу комиссии замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер. С совместными заявлениями члены МПК выступают не часто (обычно они высказываются по отдельности от имени своих организаций).

В опубликованном 11 апреля заявлении МПК говорится, что ее члены «встревожены непрекращающимися нарушениями правил ведения войны и международного гуманитарного права».

«Только за последний месяц на Ближнем Востоке погибли и получили ранения тысячи мирных жителей. Сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома, многие — неоднократно. Число жертв продолжает расти, а доступ к основным услугам становится все более затруднительным»,— отмечают авторы послания, обнародованного на сайте комиссии.

Они напоминают: «Целями атак стали медицинские работники, больницы и машины скорой помощи. Школы подвергались нападениям. Гражданская инфраструктура — включая мосты, жилые дома, дома, водопроводные сооружения и электростанции — была разрушена. Это вызывает у нас особую обеспокоенность по поводу положения женщин, детей и других лиц с особыми потребностями. Глобальные цепочки поставок также нарушены, цены на продукты питания и топливо растут».

В письме также отмечается, что и гуманитарные работники оказались втянуты в боевые действия.

«Только в этом году на оккупированной палестинской территории погибли или получили ранения 14 сотрудников гуманитарных организаций, 8 — в Иране, 5 — в Ливане. Это тревожные цифры,— пишут члены МПК.— Мы решительно осуждаем все нападения на гражданское население, включая работников гуманитарных и медицинских служб, а также на гражданские объекты».

Они требуют, чтобы все стороны — как государства-члены Организации Объединенных Наций, так и вооруженные группы — соблюдали свои юридические обязательства по защите гражданского населения, включая персонал гуманитарных организаций, и гражданской инфраструктуры. «Все нарушения должны повлечь за собой ответственность,— настаивают авторы послания. И подчеркивают в заключении:— Даже у войн есть свои правила, и эти правила необходимо соблюдать».

Бросается, впрочем, в глаза, что в столь жестко сформулированном заявлении ни разу не упомянуты страны, развязавшие нынешнюю войну против Ирана,— США и Израиль.

Не исключено, что члены МПК не хотят злить Вашингтон, чьи финансовые взносы являются критически важными для многих из них.

Данные о жертвах войны США и Израиля против Ирана разнятся. По информации иранских властей, погибли уже более 2 тыс. мирных жителей, в том числе несовершеннолетние. Один из ударов в первый день американо-израильской операции, 28 февраля, пришелся по начальной школе в городе Минабе. Погибли как минимум 175 человек, большинство из которых — маленькие дети.

Более 25 тыс. мирных иранцев получили ранения. Количество погибших среди гражданских в Ливане, подвергающемся бомбардировкам со стороны Израиля, также достигло уже почти 2 тыс. В самом Израиле тоже есть погибшие и раненые, как и в странах Персидского залива, по которым бьет Иран в ответ на атаки в отношении него. У американцев погибшие и раненые есть среди военнослужащих.

Согласно международному гуманитарному праву — своду соглашений, ратифицированных фактически всеми государствами мира, призванному защитить мирное население в ходе вооруженных конфликтов,— целенаправленно бить по гражданским лицам и гражданской инфраструктуре запрещено. США и Израиль в ходе текущей войны неоднократно били по таким объектам или угрожали сделать это, утверждая, что они используются в военных нуждах (Иран в ответ поступал так же).

Накануне действующего сейчас перемирия президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить «всю иранскую цивилизацию», а до этого грозился «взорвать и полностью уничтожить все их электростанции, нефтяные скважины и остров Харк и, возможно, все опреснительные установки».

В январе он заявил в интервью газете The New York Times, что международное право ему «не нужно». «Единственное, что может меня остановить,— это моя собственная мораль»,— признал он тогда.

За год с небольшим с начала второго президентского срока Дональда Трампа США вышли из около 70 международных организаций, из которых половина является структурами ООН, включая Всемирную организацию здравоохранения и Совет ООН по правам человека. В недавно представленном Конгрессу проекте бюджета на 2027 год Белый дом предлагает сократить финансирование ООН до минимума, настаивая на том, что от нее мало толку с точки зрения национальных интересов США.

Елена Черненко