Кассация согласилась с решением о взыскании средств с прикамской фабрики

Суд по интеллектуальным правам (Москва) оставил без удовлетворения жалобу ООО «Краснокамская фабрика деревянной игрушки» (КФДИ). Компания пыталась оспорить решения нижестоящих инстанций, которые постановили взыскать с нее 671,5 тыс. руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак.

С требованием о взыскании денежных средств к ООО «КФДИ» обратилась ИП Анастасия Дударь в октябре 2025 года. Предпринимательница требовала компенсировать нарушение исключительных прав на товарный знак «Нейробум», используемый в производстве и распространении одноименных детских развивающих игр. По мнению истца, использованное обозначение схоже до степени смешения с товарным знаком заявителя. Ответчик с такой позицией не согласился и после получения досудебной претензии прекратил использование спорного бренда. Тем не менее Арбитражный суд Прикамья удовлетворил иск ИП к краснокамской фабрике в полном объеме. Это решение позже поддержала и апелляционная инстанция.

ООО «Краснокамская фабрика игрушек» было зарегистрировано в 2000 году, однако, согласно официальному сайту, днем основания предприятия является 13 марта 1941 года. С того времени фабрика производит игрушки из дерева и прочих материалов. По данным Rusprofile, с 2023 года учредителями ООО являются Анатолий Винтер (40%), Светлана Неганова (30%) и Елена Соколова (30%). Госпожа Неганова также является генеральным директором общества. Чистая прибыль компании в 2024 году составила 109 тыс. руб., выручка — 59 млн руб.