Возбуждено уголовное дело по факту размещения опасных отходов под Ульяновском

Следственные органы Следственного комитета России по Ульяновской области возбудили уголовное дело о незаконном размещении отходов I–IV классов опасности в Кузоватовском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в период с 2014 по 2025 год должностные лица одной из частных компаний регулярно накапливали опасные отходы на земельном участке близ села Волынщина. Экспертиза показала, что почва загрязнена солями тяжелых металлов, концентрация которых в плодородном слое превышает предельно допустимые нормы. По предварительным расчетам, ущерб окружающей среде оценивается не менее чем в 350 млн руб.

Расследование ведется по ч. 1 ст. 247 УК РФ, касающейся нарушения правил обращения с экологически опасными веществами и отходами.

Андрей Сазонов