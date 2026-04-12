В Ростове на центральном рынке изъяли 225 кг рыбы без сертификатов

Сотрудники полиции и управления Россельхознадзора по Ростовской области в ходе рейда на центральном рынке Ростова выявили более 225 кг рыбы, которая продавалась без сопроводительных документов, подтверждающих ее качество. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, из незаконного оборота удалось изъять 120 кг мороженной, 100 кг вяленой и 5,5 кг свежезамороженной рыбы частиковых и лососевых пород и 2 кг раков. «Особое внимание проверяющих привлекла икра – один из самых дорогих и востребованных деликатесов. В продаже без необходимых сертификатов находилось около 40 килограммов красной, черной и щучьей икры»,— говорится в сообщении.

В отношении продавцов было составлено семь административных протоколов и эвакуировано два транспортных средства.

