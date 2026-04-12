С 01:00 14 апреля до 11:00 15 апреля в связи с переврезкой двух водопроводов в районе Волжского водозабора в Казани будет временно прекращена подача воды в нескольких районах города, сообщает МУП «Водоканал».

Из-за ремонтных работ в Казани более чем в трех тысячах домов снизят напор воды

Из-за ремонтных работ в Казани более чем в трех тысячах домов снизят напор воды

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Под полное отключение попадают 17 многоквартирных домов, 41 частный дом, один детский сад, одна больница, одна котельная и две клиники.

В зону понижения давления попадают 439 многоквартирных домов, более трех тысяч частных домов, 25 школ, 34 детсада, одна больница, 738 административных зданий, 33 гостиницы, 25 котельных и 19 клиник. Водоснабжение будет ограничено на ряде улиц в поселках Борисково, Кукушкино, Поповка, Воскресенское, Калининский, Первомайский, а также в центральной части Казани.

Влас Северин