Для исторических поселений «Золотого кольца» разработают единый дизайн-код

Президент России Владимир Путин поручил главам Ярославской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Московской областей обеспечить единый подход к градостроительной деятельности и дизайн-коду исторических малых населенных пунктов. Об этом сообщает официальный сайт президента России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран село Вятское

село Вятское

Фото: Коммерсантъ

Поручение дано в апреле по итогам заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», которое состоялось 18 февраля 2026 года. Власти пяти регионов должны обеспечить «формирование единых подходов к градостроительной деятельности, формированию дизайн-кодов малых населенных пунктов, в том числе входящих в туристский маршрут "Золотое кольцо России", и других исторических поселений».

Работа дожна пройти при участии «Агентства стратегических инициатив» и госкорпорации ВЭБ.РФ и способствовать «сохранению культурно-исторического наследия и иных особенностей указанных территорий». Властям предложено учесть опыт Суздаля. Доклад о проделанной работе власти должны представить до 30 июня, а далее каждые полгода.

Антон Голицын