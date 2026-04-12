На 17-м километре Чусовского тракта ограничат движение из-за дорожных работ

Железнодорожники 14 апреля на один день ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 17-м километре автодороги на озеро Чусовое, сообщили в администрации Екатеринбурга. Ограничения связаны с ремонтом переезда.

«На время производства работ на переезде будет организовано реверсивное движение для пропуска автотранспорта»,— сообщили в Свердловской дирекции инфраструктуры «Свердловск—Сортировочная дистанция пути».

В мэрии напоминают, что за всеми действующими дорожными перекрытиями можно следить на информационной карте.