На 17-м километре Чусовского тракта ограничат движение из-за дорожных работ
Железнодорожники 14 апреля на один день ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 17-м километре автодороги на озеро Чусовое, сообщили в администрации Екатеринбурга. Ограничения связаны с ремонтом переезда.
«На время производства работ на переезде будет организовано реверсивное движение для пропуска автотранспорта»,— сообщили в Свердловской дирекции инфраструктуры «Свердловск—Сортировочная дистанция пути».
В мэрии напоминают, что за всеми действующими дорожными перекрытиями можно следить на информационной карте.