Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На 17-м километре Чусовского тракта ограничат движение из-за дорожных работ

Железнодорожники 14 апреля на один день ограничат движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 17-м километре автодороги на озеро Чусовое, сообщили в администрации Екатеринбурга. Ограничения связаны с ремонтом переезда.

Предыдущая фотография

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Фото: екатеринбург.рф

Следующая фотография
1 / 2

«На время производства работ на переезде будет организовано реверсивное движение для пропуска автотранспорта»,— сообщили в Свердловской дирекции инфраструктуры «Свердловск—Сортировочная дистанция пути».

В мэрии напоминают, что за всеми действующими дорожными перекрытиями можно следить на информационной карте.

Новости компаний Все