Сербию могут лишить евроденег

Белград рискует лишиться более €1,5 млрд из фондов Евросоюза, что в Брюсселе объясняют снижением Сербией темпов реформ и поддержанием ею тесных связей с Россией. Комиссар ЕС по расширению Марта Кос предупредила в конце минувшей недели, что этот вопрос сейчас решает Еврокомиссия. Хотя сербские представители уверяют, что дело до лишения евросредств не дойдет и Белград по-прежнему стремится стать членом ЕС, по оценке европейских дипломатических источников “Ъ”, отношения Сербии с Евросоюзом в последнее время охладели, а сербский президент Александр Вучич ставку делает скорее на установление более близких отношений с США. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

«Мы все больше обеспокоены тем, что происходит в Сербии,— заявила комиссар ЕС по расширению Марта Кос брюссельскому изданию Politico.— От принятия законов, которые подрывают независимость правосудия, до разгонов демонстраций и вмешательства в дела независимых СМИ». Из-за этого, по ее словам, Еврокомиссия все еще не пришла к выводу, что Сербия выполняет условия для выделения ей средств из фондов ЕС. А сразу четыре источника Politico подтвердили изданию, что Еврокомиссия действительно обсуждает вопрос о лишении Белграда предназначенных ему до 2027 года по плану роста ЕС более €1,5 млрд.

Лишение Сербии европейских денег стало бы для нее серьезным ударом. Хотя сербский президент Александр Вучич пытается проводить, как он сам говорит, многоплановую внешнюю политику, которую его оппоненты чаще называют «сидением на нескольких стульях», главным финансовым спонсором Сербии все последние годы является именно Евросоюз.

По официальным данным правительства Сербии, с 2000 года республика получила от ЕС в виде грантов, займов или инвестиций свыше €70 млрд.

Нынешнее предупреждение ЕС Сербии — не первое за последнее время. Во время визита в Белград в октябре прошлого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко раскритиковала Сербию за то, что та сильно притормозила в своем движении к Евросоюзу. «Позиция ЕС подразумевает свободу, а не репрессии, включая право на мирные протесты. Мы выступаем за партнерство, а не подчинение, за дипломатию вместо агрессии»,— жестко заявила высокая гостья из Брюсселя после переговоров с сербским президентом Александром Вучичем, особо подчеркнув, что «ЕС ожидает большего соответствия внешней политики Сербии курсу Евросоюза, включая санкции против России».

В декабре раздражение Брюсселя вызвал слабо мотивированный отказ президента Сербии Александра Вучича принять участие в саммите ЕС—Балканы. А в январе, когда сербский парламент принял серию законов, резко ограничивающих деятельность спецпрокуратуры по борьбе с оргпреступностью, в Брюсселе назвали такое решение «голосованием за ограничение независимости правосудия», а еврокомиссар по расширению Марта Кос предупредила, что «это серьезный шаг назад». Тогда же Сербия впервые недополучила около €50 млн из фондов ЕС. Наконец, в марте Белград подвергся критике Евросоюза за нарушения в ходе выборов в десяти сербских городах и сопровождавшее их насилие, а также за репрессии полиции по отношению к протестующим студентам.

Несмотря на серьезные предупреждения из Брюсселя, официальные сербские представители уверяют, что дело до лишения Белграда евросредств не дойдет и что Сербия по-прежнему стремится стать членом ЕС. Об этом на днях заявил и сербский посол при ЕС Даниэль Апостолович.

Тем не менее европейские дипломатические источники “Ъ” считают, что отношения Сербии с Евросоюзом в последнее время заметно ухудшились.

По их словам, сербский президент Александр Вучич ставку делает не на евроинтеграцию, а скорее на установление более близких отношений с США — по примеру экс-президента Республики Сербской Милорада Додика, с которого администрация Дональда Трампа недавно неожиданно сняла все санкции.