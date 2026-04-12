Средняя сумма запрошенного кредита в Казани превышает 27 тыс. рублей

В первом квартале 2026 года средняя сумма запрошенного кредита в столице Татарстана составила 27 465 рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование маркетплейса «Сравни».

По данным экспертов, банки стали чаще одобрять заявки на онлайн-кредиты: уровень одобрения вырос до 8,56% против 5,29% годом ранее. В 93% случаев россияне оформляют кредиты на потребительские нужды, на рефинансирование пришлось 4% заявок, на покупку подержанного автомобиля — 2%, на новый — 1%.

Средний размер запрошенного кредита по России составил 26 578 рублей, средний срок — 61 день. Максимальная сумма достигала в среднем 300 тысяч рублей. В региональном разрезе суммы заявок различаются: в Санкт-Петербурге — 31 544 рубля, в Самаре — 28 033 рубля, в Казани — 27 465 рублей, в Тюмени — 26 381 рубль, в Новосибирске — 25 611 рублей, в Екатеринбурге — 25 515 рублей. Наибольшую активность в оформлении кредитов проявляют жители крупных городов, добавили в компании.

Влас Северин