Жителей Ростовской области поздравили с Пасхой

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил верующих региона с христианской Пасхой в своем Telegram-канале.

«От всего сердца желаю вам и вашим близким здоровья, тепла и согласия. Пусть пасхальная радость объединит родных и близких, наполнит дом уютом, детским смехом и светом. Поздравляю вас с праздником, который вновь и вновь напоминает: добро всегда побеждает зло, а жизнь сильнее любых трудностей. Христос Воскресе!»,— написал губернатор.

В Ростове-на-Дону в ночь с 11 по 12 апреля в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы были совершены полунощница, крестный ход, пасхальная утреня и божественная литургия святителя Иоанна Златоуста.

