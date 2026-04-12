Как с Луны свалились

11 апреля, в канун Дня космонавтики и Пасхи президент России Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников приходит к выводу, что, несмотря на демонстративный американский триумф накануне ночью, надежда на российскую космонавтику все-таки есть.

Владимира Путина устроил разговор с Дмитрием Бакановым

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

Для начала Владимир Путин сам рассказал Дмитрию Баканову о положении в отрасли.

— В этом году мы отмечаем 65-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина. Прошлый год в целом прошел для отрасли позитивно,— сообщил Владимир Путин.— 17 пусков, 97 аппаратов запустили, да?.. И консолидированная выручка выросла на 10 процентов, свыше 500 миллиардов рублей... 508, по-моему...

Да, сэкономили на полете на Луну.

— Так что в целом отрасль чувствует себя уверенно,— добавил президент.

Дмитрий Баканов, услышав это, попробовал что-нибудь сказать, но Владимир Путин, кивнув, не дал ему:

— Знаю, что там проблем достаточно накопившихся за долгий период времени...

Может, президент подумал, что тот в порыве своей искренности скажет вдруг что-нибудь из того, что не предназначается для чужих ушей. А ведь так очень даже могло быть.

— Хотел бы от лица всей отрасли поблагодарить вас за Неделю космоса, которую вы нам подарили,— отозвался наконец Дмитрий Баканов.

Неделя космоса у одних проходила в декорациях павильона «Космос» на ВДНХ, а у других (то есть у американских астронавтов) — в декорациях лунных пейзажей (и главное, многие всегда будут считать, что именно в декорациях). Но не будем сразу о самом больном. Будем, но не сразу.

— И мы провели более тысячи мероприятий. Охват был более нескольких десятков миллионов человек,— продолжал Дмитрий Баканов. Это были просветительские, культурные, образовательные, спортивные мероприятия.

А если бы хоть одно из них прошло на безлюдной Луне...

Мысль о проигрываемой битве за Луну не давала мне покоя.

— Например,— продолжал Дмитрий Баканов,— общество «Знание» провело «Разговор о важном», в котором участвовал 21 миллион школьников и учащихся колледжей. Только фильмов про космос посмотрели более 13 миллионов наших граждан в кинотеатрах!

Но большинство человечества в это время смотрело все-таки прямой эфир NASA...

— Как вы уже упомянули,— продолжал глава «Роскосмоса»,— 17 пусков за прошлый год, с начала этого года еще 5. Они происходили с трех наших космодромов — Плесецк, Восточный и Байконур — четырьмя ракетоносителями тяжелого класса «Ангара» и «Протон», среднего класса «Союз» и легкого класса «Ангара 1.2».

Между тем выяснилось, что и России есть чем все же удивить мир.

— Сейчас,— доложил Дмитрий Баканов,— на Байконуре у нас впервые с 2014 года готов абсолютно новый ракетоноситель «Союз-5». Это наш проект с казахстанскими партнерами под названием «Байтерек»! Сейчас идут все проверочные мероприятия всех узлов и агрегатов, ракета уже поднималась и в вертикальное состояние, и сейчас в горизонтальном проводятся последние ее донастройки для того, чтобы произвести пуск.

Но все-таки есть и реальные поводы для того, чтобы встретить 12 апреля не с поникшей головой:

— Наверное, самое яркое событие состоялось две недели назад. Мы долго ждали развертывания нашей низкоорбитальной широкополосной группировки связи в любой точке земного шара и, конечно же, России.

— Большое событие, я вас поздравляю,— кивнул господин Путин.

— Большое спасибо, но это надо поздравить не только нас, но и ребят-частников, которые этот проект реализовывают,— добавил глава «Роскосмоса».

Дмитрий Баканов, может, и правда открыт миру (в том числе и частникам).

— Когда говорят, что космос вне политики, наши друзья в кавычках сделали все, чтобы этот пуск не состоялся,— неожиданно рассказал он к тому же.— У нас в этот день были попытки прилетов серьезных по космодрому, но тем не менее совместные боевые расчеты предприятий «Роскосмоса» и космических войск осуществили заданное.

Его предшественники предпочли бы, вот просто уверен, на всякий случай об этом умолчать. А он все-таки не стеснялся.

— Также у нас на полном развертывании поддерживается группировка навигационная «ГЛОНАСС»... 24 космических аппарата... Пять находятся в резерве. Если вдруг какой-то из аппаратов выходит за срок своего активного существования, у нас сразу же на это место…

— Вы как-то, по-моему, говорили, чтобы стабильная, надежная группировка была, нужно где-то 27 аппаратов,— перебил его президент.

— Она в полных характеристиках 24 (аппарата.— А. К.), иногда держит еще дополнительно орбитальный резерв в количестве 3, но сейчас у нас 5 на земле, и в любой момент, если что-то будет не так, мы сможем 1–2 довывести,— пояснил господин Баканов.— Но пока все работает стабильно.

Хотя бы понятно, что к чему.

— Владимир Владимирович, следующий раздел... Хотел бы сделать на нем особенный акцент: это развитие частного космоса. Это направление реализовывается в рамках национального проекта «Космос». Нам огромную поддержку оказывает правительство, Михаил Владимирович Мишустин лично, Денис Валентинович Мантуров...

Конечно, кто бы сомневался: развитием частного космоса в России занимается прежде всего правительство.

— И ровно как вы поручали,— добавил Дмитрий Баканов,— в прошлом году был принят соответствующий федеральный закон 540-й о данных дистанционного зондирования Земли, который сделал эту услугу платной, и соответствующие средства были предусмотрены. Каким образом происходит механизм? Частники производят аппараты, с которых передаются данные, видеоуслуги, и эти данные выкупаются, тем самым возвращая инвестиции частников.

Дмитрий Баканов объяснял доходчиво. Хотелось произвести какой-нибудь аппарат или хотя бы выкупить данные.

— Это простимулировало появление ряда новых игроков,— продолжал он.— Уже на рынке присутствовала компания «Спутникс», у которой было порядка 40 аппаратов аисовских, это идентификационные системы для морских судов. Шесть аппаратов дистанционного зондирования Земли оптико-электронных «Зоркий», и сейчас они пошли в высокодетальную съемку. Также в этом сегменте «МТ-Лаб» присутствует и «Стилсофт». Дополнительно развивают сервисы в этом направлении «Геоскан» и «Новый космос». Из ведомств самую активную роль играет Росреестр, который для кадастра эти данные использует, МЧС — серьезный заказчик и Минприроды совокупно со своими подведомствами, ФОИВами, такими, как Роснедра, Росприроднадзор и Росгидромет.

В сообщениях Дмитрия Баканова было много информации. Он не скупился на нее.

Тут, похоже, никто в ближайшее время не собирался на Луну. Но было другое.

— Несколько слов про проект «Новый старт»,— пояснял глава «Роскосмоса».— Сейчас это проект, в который частный инвестор вкладывает десятки миллиардов рублей. И буквально недавно, на этой неделе, мы договорились, что объем инвестиций на восемь лет составит 600 миллиардов. Куда они пойдут? Первое — это конверсия «Тополя». Совместно с Московским институтом теплотехники и легендарным генеральным конструктором Юрием Семеновичем Соломоновым на космодроме Восточный готовится старт и ракета для выведения спутников на низкую орбиту — до 500 килограммов спутники массой на 500-километровую орбиту.

Хотелось услышать что-нибудь все же про российский Starship, например. В конце концов и раздалось:

— Второе направление, в которое они вкладывают,— это телекоммуникационное спутникостроение. Сейчас они консолидируют ряд активов в этой сфере, которые за периметром «Роскосмоса», но в космической отрасли. И, как я уже сказал, порядка 600 миллиардов будут вкладывать в разработку и создание ракет-носителей, один из которых — это возвращаемый носитель.

Вот оно: возвращаемый носитель.

Да, пока не предвидится.

— По пилотируемой программе,— продолжил Дмитрий Баканов.— Коротко скажу, в прошлом году приняли окончательное решение о наклонении орбиты. Вы знаете, Денис Валентинович Мантуров (первый вице-премьер.— А. К.) вам подробно рассказывал, решение приняли после того, как запустили спутник «Бион» Российской академии наук, спасибо Геннадию Яковлевичу Красникову (президент Академии наук.— А. К.), на полярную орбиту. Радиация оказалась выше (чем расчетная.— А. К.). Наша задача увеличивать миссии, чтобы люди как можно дольше могли находиться на орбите. А из-за того, что повышенная радиация, просто это сделать будет невозможно!

— И споры закончились? — с невеселой улыбкой уточнил президент.

— Да,— невозмутимо подтвердил господин Баканов,— провели президиум Российской академии наук со всеми участниками: с гражданскими, военными...

— Сколько на этой высокой орбите мог бы экипаж находиться? — тема интересовала господина Путина.

— Сейчас он находится до 270 суток. Я думаю, что мы до года доведем спокойно. На той — поскольку радиация на 20 процентов выше, соответственно, Владимир Владимирович, и просто рисковать здоровьем, и сокращать миссии ни в коем случае нельзя.

То есть споры закончились.

— Владимир Владимирович, следующий раздел — это развитие наших космодромов,— сообщил глава «Роскосмоса», и это была еще одна тяжелая тема.— На Восточном, вы знаете, был долгострой: стартовый комплекс «Ангара». Вернее, как Марат Шакирзянович (вице-премьер господин Хуснуллин.— А. К.) вам докладывал, в «физике» уже на 90 процентов все было завершено, но последние пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию по документам сильно затягивался.

Но тут господин Баканов торжествующе закончил:

— Владимир Владимирович, позавчера мы получили ЗОСы, заключения о строительстве, и вчера подписали РВЭ — решение о вводе в эксплуатацию, стартового комплекса «Ангара»! Так что эта процедура завершена! До конца года у нас планируются еще три важных, серьезных объекта: это аэропортовый комплекс, монтажно-испытательный комплекс для сборки и хранения ракет «Ангара» и трассовый комплекс на Сахалине, который сопровождает пуск ракет-носителей с космодрома Восточный. Там работаем с подрядчиками, чтобы они также нагоняли сроки, которые иногда немножко были сорваны.

— До конца 2026 года подготовят новый стартовый стол на Восточном? — уточнял президент.

— Да, конечно! — решал для себя глава «Роскосмоса».— Там все идет! Он же выкатывающийся! Там, по сути, инфраструктура не такая нужна, как для фиксированных стартовых столов, поэтому процесс полным ходом идет!

Правда, до этого что-то не шел.

— Деньги все переведены, деньги есть, и генеральный конструктор МИТ Соломонов контролирует кооперацию каждый месяц! Надо отдать должное, у него, конечно, не забалуешь.

И о главном:

— Также мы МАХ предоставили на орбиту, и Кудь-Сверчков Сергей (командир корабля «Союз МС-28».— А. К.) общается (по Маху.— А. К.) и с семьей, и с нашей пресс-службой! Космоснимки, которые он делает с орбиты, присылает уже в мессенджере МАХ!

Отлегло. Что же молчали-то? Все в МАХ!

Видно было, что разговор Владимиру Путину нравится. Как, видимо, и сам Дмитрий Баканов, который справился в этот день.

— Дмитрий Владимирович, вы сколько уже исполняете обязанности? — спросил его президент.

— Год и два месяца.

— Целиком в материале и уже, по-моему, освоились в отрасли.

— Куда деваться? Задача благородная,— сказал Дмитрий Баканов.

Ну что в конце концов Луна-25 не при нем разбилась.