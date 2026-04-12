В храмах Удмуртии в ночь на 12 апреля прошли богослужения на Пасху

В ночь с 11 на 12 апреля во всех храмах Удмуртии прошли праздничные богослужения на Пасху. Главная служба прошла в Михаило-Архангельском кафедральном соборе Ижевска. Ее возглавил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин, сообщили в правительстве республики.

«Мы верим, что Воскресением Христовым побеждена смерть. Но многие из нас и сегодня живут в тревоге и страхе смертном. Нас окружает поток новостей, который будит беспокойство — за судьбу мира, нашей страны, семьи и близких. Господь в Евангельском благовестии предупреждает: сила греха не ослабевает в мире, лежащем во зле и питающемся страстями человеческого порока. Мы видим последствия этого: наш народ проходит тяжелые испытания. Он отстаивает правду и право на самобытность — в горниле вооруженных конфликтов и международной политической розни. Эти испытания отзываются и на нашей Удмуртской земле, затрагивают каждую семью»,— сказал Владыка.

За литургией было зачитано Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В конце богослужения было совершено традиционное освящение пасхального хлеба артоса. Пасхальная вечера запланирована на 14:00. В Михаило-Архангельский кафедральный собор доставят Благодатный огонь из Иерусалима. Далее святыню направят Глазовскую и в Сарапульскую епархии.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Пасхой.