Имя Гагарина внесут в Книгу памяти «Вечно живые»: Петербург отмечает 65-летие полета человека в космос

В День космонавтики город на Неве развернул масштабную праздничную программу, приуроченную к 65-й годовщине первого полета человека в космос. Кульминацией торжеств станет церемония занесения имени Юрия Гагарина в Книгу памяти и славы «Вечно живые», которая пройдет 13 апреля в историческом парке «Россия — моя история».

Как сообщили организаторы, советский космонавт, военный летчик, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин будет навечно внесен в почетный реестр, призванный увековечить память выдающихся личностей, чьи деяния стали достоянием мировой цивилизации.

В музее «Россия – моя история» в рамках объявленной «Недели космоса» (6–12 апреля) продолжает работу выставка «Созвездие космонавтов». Организаторы отмечают, что экспозиция раскрывает «трансформацию космоса из секретной темы в главный медиапроект XX века». Выставка продлится до 19 апреля.

Основные события воскресенья, 13 апреля, развернутся сразу на нескольких площадках. В Петропавловской крепости — историческом ядре города — откроется выставка «День инноваций», где перед гостями выступит оркестр Военно-космической академии имени Можайского. Для детей подготовлены мастер-классы, для взрослых — тематические лекции.

В День космонавтики жители и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Музей космонавтики и ракетной техники имени Глушко. Кроме того, во дворце Белосельских-Белозерских представят «Лунную программу». Как сообщили в городском комитете по культуре, Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр впервые исполнит симфоническую поэму «Луноход» Бориса Майзеля и Симфонию №7 «Лунное море» Алемдара Караманова. Венцом вечера станет симфоническая версия музыки группы Pink Floyd из культового альбома The Dark Side of the Moon.

Ряд городских кинотеатров также включились в программу: зрителям покажут фильмы о космосе — от новинок проката до классики советского кино для юношества, включая ленты «Москва — Кассиопея» и «Отроки во Вселенной».

Напомним, что в декабре 2025 года президент Владимир Путин подписал постановление о ежегодном проведении в России Недели космоса с 6 по 12 апреля.