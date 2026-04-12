Пасхальное воскресенье в Петербурге: антициклон принес тепло и солнце

Жители Северной столицы встречают Светлую Пасху при сухой и по-весеннему теплой погоде. Как сообщили ведущие синоптики города, 12 апреля Санкт-Петербург находится под влиянием периферии скандинавского антициклона, который обеспечил комфортные метеоусловия без осадков.

По данным специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, днем воздух в городе прогреется до +11…+13 градусов. В Ленинградской области столбики термометров покажут от +9 до +14. Ночью температура опускалась до 0…+2 градусов, местами в области были возможны слабые заморозки до -5.

Ветер восточный, слабый, 2–7 м/с. Атмосферное давление сохраняется повышенным — 771 мм ртутного столба, что заметно выше климатической нормы.

Как отметил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, «впереди замечательная погода, которую продолжит определять антициклон. Сухо, много солнца и все теплее» .

По прогнозам, сухая и малооблачная погода сохранится в городе на Неве и в понедельник, 13 апреля. Днем ожидается до +13…+15 градусов, однако влияние антициклона начнет постепенно ослабевать, облачности станет больше, но существенных осадков не прогнозируется.

Таким образом, петербуржцы и гости города смогут провести пасхальный день без зонтов и непромокаемой обуви — погода располагает к прогулкам и посещению праздничных служб.